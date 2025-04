Immobiliengruppe von Klemens Hallmann muss sich neu aufstellen

„Als Unternehmer muss man die Zeichen der Zeit erkennen sowie die ökonomischen Umbrüche wahrnehmen und dementsprechend handeln. Wir möchten nicht nur auf äußere Umstände reagieren, sondern proaktiv eigene Wege gehen“, so Investor Klemens Hallmann. Die Hallmann Holding International Investment GmbH habe in den vergangenen drei Jahrzehnten viele Bereiche der heimischen Immobilienwirtschaft aktiv mitgestaltet. Dazu kommen nationale und internationale Beteiligungen in den unterschiedlichsten Branchen.

Die Entwicklung von nachhaltigen Immobilien sei seit jeher eines der Aushängeschilder der Hallmann Holding. Das gelte für Bestandsimmobilien genauso wie für den Neubaubereich. Der Bau und die Errichtung von neuen Projekten sei in den vergangenen Jahren aber auch aufgrund langwieriger Umwidmungs- und Genehmigungsverfahren sowie zunehmender behördlicher Hürden und Überregulierung der EU für die gesamte Branche extrem erschwert worden. „Diese Entwicklungen beeinträchtigen die Investitionssicherheit im Neubausektor in einem Ausmaß, das eine strategische Anpassung erforderlich macht“, so Hallmann.