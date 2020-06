Die Erste hält sich vom Staat fern

... Filialschließungen Wir haben 140 Bankfilialen in Wien und Niederösterreich. Ein Schließungskonzept gibt es nicht. Wir sperren keine Filiale zu, nur weil uns nichts einfällt, was man in einer Filiale tun kann. Wir werden in den Ballungszentren aber in einige große Filialen zusammenziehen, wo den Kunden Spezialisten für alle Finanz-Themen zur Verfügung stehen. Die kleineren Filialen werden sich auf Transaktionen (Überweisungen etc.) konzentrieren. Und wir probieren neue Konzepte aus. Etwa das Future Lab in der Lerchenfelder Straße. Das ist eine Filiale, in deren Zentrum eine große Theke ist, wo die Kunden auch Kaffee trinken können.

... Innovation Die Banken-Branche war bisher nicht so wirklich innovativ. Seit der Erfindung des Bankomats vor 30 Jahren gab es eigentlich keine durchschlagende Neuerung, die sich im Rückblick nicht als toxisch herausgestellt hätte. Wir wollen in unserem Vertrieb eine wirkliche Veränderung schaffen.

... Internet-Banking Wir wollen für unsere Privatkunden ganz neue Vertriebskanäle öffnen. Dazu zählt nicht nur Netbanking, sondern auch App-Dienste, die eine wirkliche Entlastung im Umgang mit den eigenen Finanzen bringen. Etwa der Quick-Check, der einen raschen Überblick über den Kontostand ermöglicht. Oder: Das Fotografieren von Erlagscheinen und das automatische Weiterverarbeiten über Handy, um das mühsame Eintippen von BIC und IBAN zu vermeiden, bieten wir an. „Gamification“ des Bankgeschäfts lautet das Motto. Es darf auch ein bisserl Spaß machen.

... Neukunden Wir gewinnen überraschend viele Neukunden in unserer neuen Filiale am Westbahnhof. Generell wächst unsere Kundenzahl seit Jahren kontinuierlich von unter 700.000 Privatkunden vor einigen Jahren auf mittlerweile mehr als 800.000. Unser Ziel ist, in einigen Jahren eine Million Kunden zu haben.

... Verluste Die Erste Bank verdient mit den Privatkunden gutes Geld. Wenn die Berater von A.T. Kearney sagen, die Banken seien im Privatkundengeschäft zu wenig profitabel, stimmt das eben nicht für alle. Die Erste Bank kann sich auf eine gute Kapitalausstattung stützen und ist veränderungswillig.