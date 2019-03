Hagenberg Valley: Hightech am Land

Denn dass sich auf dem Campus mehr Menschen aufhalten, als der Ort Einwohner hat, sieht man an den Autos. Überall, zwischen den Gebäuden der FH, des IT-Centers und der Studentenheime parken Autos. Das Parkhaus ist längst zu klein geworden. Ein neues sei in Planung, zudem soll die FH erweitert werden und ein Wohnpark mit 500 Wohnungen und Einkaufsmöglichkeiten, zählt die Bürgermeisterin Kühtreiber-Leitner auf.

„Dass permanent irgendwo ein Kran steht, ist der Hagenberger gewohnt.“ Doch sie betont: “Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden.“ Denn, dass die Hagenberger bisher relativ entspannt mit der Veränderung ihres Dorfes umgegangen sind, hat einen Grund: nach und nach, mit „Management by Accident“ zog die Technologie in die Gemeinde ein: zuerst in die Schlossruine und in die alte Meierei, erst dann wurde gebaut.