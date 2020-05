Händler bleiben auf Motorrädern sitzen

Die Aufhebung der strengen Ausgangsbeschränkungen am 1. Mai kam für die Zweiradbranche zu spät, für eine Aufholjagd bei den verpassten Verkäufen ist es jetzt zu spät. 70 bis 80 Prozent des Jahresgeschäfts macht die Branche zwischen Mitte März und Mitte Juni, alles was danach kommt, ist nur noch Beiwerk, sagt Ferdinand O. Fischer, Sprecher des Zweiradhandels in der Wirtschaftskammer Österreich.

Eine Umfrage zur wirtschaftlichen Situation der Zweirad-Branche, an der fast 100 Betriebe teilgenommen haben, ergibt ein tristes Bild. Mehr als ein Drittel der Händler hat im April 45 bis 65 Prozent des Jahresumsatzes verloren, knapp ein Drittel sogar mehr. Das wird sich nicht mehr wettmachen lassen.

220 Millionen Euro verloren

Die Branche setzt mit dem Verkauf von Zweirädern jährlich 440 Millionen Euro um, laut Schätzungen wird die Hälfte, also 220 Millionen, heuer verloren sein. „Die Branche hat Unterstützungsmaßnahmen beantragt“, sagt Fischer. Bei den wenigsten sei allerdings bis dato Geld geflossen. Man müsse sich fragen, bei wem die Milliarden, die schon ausbezahlt wurden, gelandet seien. Viele Händler hätten Kurzarbeit beantragt, allerdings fehle bei einigen Betrieben noch immer die Bestätigung vom Arbeitsmarktservice. 38 Prozent, die Unterstützung durch den Härtefonds beantragt haben, hätten ein „Okay“ bekommen, 62 Prozent allerdings noch immer nicht.