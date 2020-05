Häftling Kulterer erhält 350 Euro Taschengeld

Kulterer hat zumindest zwei Gesellschaften in Rumänien, die Agroeast und Pastis. Erstere handelt mit Beteiligungen und wies 2013 einen Jahresgewinn in Höhe von 2,6 Millionen Euro aus. Rechnet man die Verlustvorträge ein, schrieb das Unternehmen unter dem Strich fast 960.000 Euro Verlust. An dieser Firma sind eine Reihe von Investoren beteiligt, darunter die Ex-Kika-Leiner-Eigentümer Friederike und Herbert Koch. Kulterer verkaufte seine Anteile an Frau Koch, auch den letzten Anteil ( 0,33 Prozent) will er ihr für rund 95.000 Euro abtreten. Über die rumänische Firma Pastis gibt es nur spärliche Angaben. Sie soll ein negatives Eigenkapital aufweisen und Forderungen haben, „die offenkundig uneinbringlich“ sind, so der Bericht.