Gutscheine, Handys, Vignetten: Firma fütterte Kunden mit Geschenken an

Indes betont Förch, „dass die Gewährung von Zugaben im privatwirtschaftlichen Bereich grundsätzlich nicht illegal ist und dies in vielen Branchen wie auch im alltäglichen Leben üblich ist.“. „Die Entscheidung über Zugaben an Kunden lag allein im Ermessen der Außendienstmitarbeiter“, teilt das Unternehmen dem KURIER mit. „Korrekt ist, dass in der Vergangenheit der Innendienst auf Weisung des Außendienstes und deren Eingabe ins IT-System und unter Nennung der Lieferadresse die Zugabe versandt hat.“