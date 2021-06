Gutes neues Börsenjahr 2018: Bullen behalten die Oberhand

Die wachsenden Spannungen mit Nordkorea, die wütenden Proteste gegen die Verlegung der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem – das sind nur zwei Beispiele für Krisenherde, die sich zu Flächenbränden entwickeln können. An den Börsen dieser Welt werden immer wieder aufflackernde Risiken allerdings so gut wie negiert. Die Investoren schrecken nicht zurück, sondern bleiben ihren Aktiendepots treu. "Angesichts der Tiefenentspannung an den Aktienmärkten könnte man sich wirklich fragen: Was haben die Anleger zur Beruhigung genommen?", meint Martin Lück, Leiter der Kapitalmarktstrategie in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Seine Antwort: Weil die Zinsen so tief sind. Investoren sehen keine Alternativen zu Aktien und bleiben auch bei geopolitischen Spannungen veranlagt. Dadurch bleiben auch die Kursschwankungen an den Börsen niedrig.

Ein zweiter, gewichtiger Grund für die Tiefenentspanntheit an den Aktienmärkten ist die Konjunktur. USA, Westeuropa, Osteuropa, Asien – überall läuft der Wirtschaftsmotor hochtourig. Die Unternehmensgewinne steigen und unterfüttern die anschwellenden Aktienkurse. Die Börsenbilanz dazu: Der Dow-Jones-Index in New York hat seit Jahresbeginn rund 23 Prozent zugelegt. In Frankfurt sind es knapp 15 Prozent, in Wien sogar mehr als 27 Prozent. Der japanische Nikkei kann ein Plus von 20 Prozent vorweisen und liegt aktuell auf dem höchsten Stand seit fast 26 Jahren.

Gibt es nach diesen Aufschwüngen noch Luft nach oben? Ja, sagt Experte Lück. Nur wenn sich die Konjunktur deutlich abschwächen sollte, würden Aktieninvestoren das Risiko anders betrachten. Das aber sei nicht in Sicht, die Wirtschaft laufe 2018 und auch 2019 weiter gut.