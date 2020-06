Ernteaussichten drücken Weizenpreis

Die Preise für europäischen und amerikanischen Weizen sind in der Vorwoche mit knapp 200 Dollar je Tonne auf ein Ein-Jahres-Tief gefallen. Grund sind die guten Ernteaussichten in Australien. Der hinter den USA zweitgrößte Weizenproduzent erwartet mit einer Steigerung um 15 Prozent die viertbeste Ernte aller Zeiten. Analysten erwarten, dass angesichts eines so hohen Angebots der Preisdruck zunehmen wird.