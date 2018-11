Gut für Österreich: Wirtschaft in Osteuropa läuft gut

Polen ist anders – sowohl bei der Rechtsstaatlichkeit als auch beim Tempo des Wirtschaftswachstums. Mit fünf Prozent Plus im laufenden Jahr hat sich Polen an die Spitze jener 22 Länder in Ost-, Zentral- und Südosteuropa gespielt, die das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) regelmäßig unter die Lupe nimmt. Die Arbeitslosigkeit ist mit 3,8 Prozent viel geringer als in Westeuropa und wird weiterhin abnehmen. Und die Löhne steigen Jahr für Jahr um drei bis fünf Prozent real (nach Abzug der Inflationsrate). In Tschechien ist die Arbeitslosigkeit noch viel tiefer gesunken, auch hier sind die Löhne kräftig gestiegen.

Diese Entwicklung zeigt, worunter etliche Wirtschaftspartner Österreichs im Osten leiden: Die Arbeitsmärkte sind leergefegt, die Firmen müssen mit höheren Löhnen um Beschäftigte buhlen. Weil zu wenige zu finden sind, wird vermehrt in Automatisierung investiert. Die Anschaffung von Industrierobotern wird in Zentral- und Osteuropa in den nächsten ein, zwei Jahren viel deutlicher zulegen als etwa in Deutschland, sagen die wiiw-Forscher voraus. Sie sehen aber auch, dass ein Teil westlicher Investitionen mittlerweile in Länder umgelenkt wird, wo noch genügend und günstige Beschäftigte zu finden sind – etwa nach Rumänien, Serbien oder Mazedonien.