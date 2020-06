Gullivers Reisen: Konzernmutter ist auch pleite

„Über die Tochtergesellschaften „Gullivers Reisen Reisbüro und Handels GmbH, Gullivers Reisen Sondervertriebs GmbH und Airticket Express GmbH wurden bereits am 6. November Konkursverfahren eröffnete“, heißt es im Insolvenzantrag. "Der Fortbetrieb der Tochterunternehmen war mangels liquider Mittel nicht möglich." Drei Tochterfirmen wurden im Zuge der Insolvenzverfahren an den Mitbewerber Papageno Touristik veräußert. Die Tochtergesellschaften wurden in der vergangenen Woche (19.November) geschlossen.

"Aufgrund der Schließungen der Töchter und dem resultierenden Ausfall der Gläubiger wurden Haftungen schlagend und konzerninterne Verbindlichkeiten geltend gemacht", heißt es im Antrag weiter. " Der größte Teil, rund 20 Millionen Euro Bankverbindlichkeiten, sind Haftungen. Rechnet man die Rückstellungen dazu, ergibt das unter dem Strich rund 23 Millionen Euro Schulden.

Die Aktiva werden mit knapp 253.000 Euro beziffert, ein Sparbuch (80.000 Euro) ist an ein Bank verpfändet.

"Unter Berücksichtigung der Verfahrens- und Schließungskosten ist davon auszugehen, dass die Gläubiger mit einer Quote von maximal einem Prozent rechnen können", heißt weiter.