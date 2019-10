Gruselige Nachrichten für Anleger zu Halloween

6, Der Gesamtwert der Schulden öffentlicher und privater Emittenten weltweit war noch nie so hoch wie derzeit. In der Vergangenheit stieg die Staatsverschuldung typischerweise in Kriegszeiten besonders stark an, und am höchsten war sie vor und nach dem zweiten Weltkrieg. Doch nun hat die Kreditaufnahme der Staaten in Friedenszeiten ein Rekordniveau erreicht.