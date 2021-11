"Grüner Stahl wird immer wichtiger"

Digitalisierung bzw. Start-ups sind Themen, die Ihnen wichtig sind. Sie sind auch selbst als Investor tätig. In der heimischen Start-up-Welt gibt es aktuell Lichtblicke, Stichwort Bitpanda. Trotzdem: Warum sollte sich ein Start-up Österreich als Gründungsland aussuchen, wenn es internationale Standorte haben könnte?

Unger: In Österreich findet man gute Infrastruktur vor und die Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ich bin auch bemüht, Start-ups und Industrie stärker zusammenzubringen. Es gibt mittlerweile mehr Venture Capital Fonds. Aber dennoch: Wenn man es mit Deutschland vergleicht, ist die staatliche Unterstützung für diese Anschlussfinanzierung in Österreich zu gering. Ein Start-up in Berlin wird mit wesentlich mehr öffentlichen Geldern unterstützt.

Was wünschen Sie sich diesbezüglich von der Politik?

Unger: Mehr Anschlussfinanzierung, unterstützt durch den Staat. Wir müssen attraktiv sein für internationale High Potentials. Wir müssen mehr Innovation zeigen, auch was die Industrieunternehmen selbst betrifft. Ich betone in meiner Rolle bei der Jungen Industrie auch immer das Scheitern. Wir müssen zeigen, dass es auch nicht funktionieren kann.

Wo sind Sie gescheitert?

Unger: Es ist ein tägliches Scheitern. Ich habe erst kürzlich auf unserer Webseite einen eigenen Mitgliederbereich lanciert. Dort wollte ich internes Know-how freigeben. Mit dem Resultat, dass sich wenige auf dieser Plattform angemeldet haben.