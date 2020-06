Grüne: "Wir haben Fekter auf Kurs gebracht"

Die Eurokrise zieht eine klare Trennlinie durch die heimische Politik und teilt sie in ein proeuropäisches und anti-europäisches Lager. Hie ÖVP, SPÖ und Grüne, auf der anderen Seite Blau-Orange.

Manifest wird diese Trennung beim Euro-Rettungsschirm ESM. Damit Deutschland dem ESM beitreten kann, muss der EU-Vertrag geändert werden (Artikel 136, wechselseitige Haftungen unter EU-Ländern), was einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat bedarf. FPÖ und BZÖ haben sich hier von Vornherein aus dem Spiel genommen, indem sie unerfüllbare Hürden aufbauten – und toben jetzt, weil sie nicht mitspielen dürfen (siehe unten).

Die Grünen sind bereit, für die nötige Zweidrittelmehrheit zu sorgen und verhandeln seit Wochen mit SPÖ und ÖVP ( der KURIER berichtete kontinuierlich). Der erste Erfolg der Grünen war die Mitsprache des Nationalrats. In keinem europäischen Land muss sich der Finanzminister so stark mit dem nationalen Parlament abstimmen wie in Österreich. So muss es etwa einen Plenarbeschluss geben, bevor der Rettungsschirm von einem weiteren Euroland in Anspruch genommen werden darf.

Der zweite und noch nicht ganz abgeschlossene Teil der grünen Bedingungen für die ESM-Zustimmung betrifft den Kampf gegen die Spekulation gegen Euroländer und ein Wachstumsprogramm für Europa. Die Grünen haben erreicht, dass es einen gemeinsamen Brief von Finanzministerin Maria Fekter, Staatssekretär Andreas Schieder und dem grünen Budgetsprecher Werner Kogler an die EU-Institutionen gibt. Darin werden verbindliche Schritte zur ehest-möglichen Einführung einer Finanztransaktionssteuer in zumindest neun Ländern (das ist EU-vertraglich möglich) gefordert. Kogler: "Mit dieser Abgabe würde der Hochfrequenzhandel an den Börsen unattraktiver."