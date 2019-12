Grüne fordern höhere Preise für Fleisch und Wurst

Nicht nur der Verkehr, sondern auch die Landwirtschaft hat einen maßgeblichen Anteil am weltweiten Co2-Ausstoß. In Österreich beträgt ihr Anteil 10 Prozent. Bis dato muss die Landwirtschaft für ihre Produkte keine Co2-Abgabe entrichten. Das soll sich bald ändern, wenn es nach den Grünen in Deutschland geht.

„Zu den Sektoren, die bislang nicht durch den europäischen Emissionshandel erfasst werden, gehört auch die Landwirtschaft. Wir führen die Bepreisung von Klimagasen daher auch für landwirtschaftliche Produkte ein, angefangen mit tierischen Lebensmitteln“, heißt es in einem bisher von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkten Beschluss der Bundesdelegiertenkonferenz von Mitte November, aus dem die deutsche Tageszeitung taz zitiert.