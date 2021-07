Großinsolvenz: Zitterpartie um Schlecker Österreich

Der deutsche Drogeriekönig Schlecker ist pleite. Am Montag beantragte das Familienunternehmen beim Amtsgericht in Ulm offiziell eine Planinsolvenz: „Die Auslandsgesellschaften sind davon nicht betroffen“, betonte Schlecker-Sprecher Alexander Güttler. Damit meinte er auch die 970 Schlecker-Filialen in Österreich mit rund 3000 Mitarbeiter. Die vorläufige „Entwarnung“ mag wohl eher der Beruhigung dienen.

Im KPMG-Bericht des Jahresabschlusses der Anton Schlecker Gesellschaft mbH mit Sitz im oberösterreichischen Pucking stellt sich die Betroffenheit anders dar: Der Fortbestand der Gesellschaft sei sowohl auf Grund der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen als auch insbesondere wegen der „wirtschaftlichen Verflechtungen“ vom Fortbestand der Anton Schlecker e.K., Ehingen, „abhängig“, ist dort zu lesen. Soll heißen: Die Österreich-Tochter hängt finanziell gesehen voll am Tropf der Deutschland-Mutter.