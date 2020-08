Großes Sparpotenzial bei Unfallversicherungen

In Wien ergibt sich bei Einzelversicherten ein Sparpotenzial von rund 41 Prozent, bei Familien und Paaren sogar 38 bzw. 58 Prozent. Sieht man sich alle Landeshauptstädte an, so ergibt sich preislich ein klares Ost-West-Gefälle: In Wien, St. Pölten und Eisenstadt sind die Prämien für Unfallversicherungen am günstigsten, die höchsten Prämien fallen in Bregenz und Innsbruck an.

Der Hintergrund für die höheren Preise im Westen ist das Freizeitverhalten am Land. Menschen aus diesen Bundesländern verunfallen häufiger, was sich auf die Preise niederschlägt.

Im folgenden drei konkrete Beispiele (verglichen wurden jeweils Angebote mit gutem Schutz, Vertragslaufzeit 10 Jahre, Versicherungssumme 141.000 Euro, 300-prozentige Progression, bisher keine Unfallversicherung, jährliche Zahlweise, inklusive Bergungs- und Rückholkosten):

- Ein Mann aus Wien, 28-jähriger Angestellter, 2.500 Euro brutto Einkommen, erhält Angebote zwischen 173 und 293 Euro im Jahr.

- Für ein Paar aus Graz, Anfang 30 mit 3.000 Euro brutto Haushaltseinkommen, gibt es Angebote zwischen 360 und 751 Euro jährlich.

- Eine 4-köpfige Familie aus Innsbruck, die Eltern sind Anfang 40, mit zwei Kindern mit 3.000 Euro brutto Haushaltseinkommen erhalten Angebote zwischen 606 und 1.059 Euro jährlich.

Die Arbeiterkammer gibt generell den Hinweis, vor Abschluss einer privaten Unfallversicherung zu prüfen, ob man nicht durch die Mitgliedschaft beim Alpenverein, bei der Bergrettung, den Naturfreunden oder einem Automobilclub bzw. durch eine Kreditkarte mit entsprechenden Zusatzleistungen nicht schon über eine entsprechende Deckung verfügt.

In Folge sollte darauf geachtet werden, dass die Versicherung Bergungs-, Such- und Transportkosten abdeckt. Und ob es in den Versicherungsbedingungen Risiken gibt, die nicht versichert werden, wie z. B. Rodelabfahrten unter Alkoholeinfluss. Außerdem lohne es sich zu überlegen, ob man sich auch für mögliche Unfallfolgen, wie Operations- und Wahlarztkosten oder dauerhafte Invalidität, absichern möchte.