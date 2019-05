Große EU-Osterweiterung: Das blieb nach 15 Jahren

Arbeitslosigkeit

Der EU-Beitritt senkte nachweislich die Arbeitslosigkeit in allen Ländern außer Zypern. Am stärksten ging sie in Polen zurück, wo 2004 die Quote fast 20 Prozent betrug, gefolgt von der Slowakei. Ausländische Investitionen kurbelten die Wirtschaft an, doch auch die starke Abwanderung nahm Druck von den Arbeitsmärkten. Tschechien hat seit Jahren die geringste Arbeitslosenquote in der EU, die Wirtschaft kämpft gegen akuten Arbeitskräftemangel. Es kommen jetzt weit mehr EU-Ausländer zum Arbeiten ins Land, als Tschechen ins Ausland gehen.

Abwanderung

Viele junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte verließen ihre Heimat („ Brain Drain“), was sich negativ auf die Arbeitsmärkte und Sozialsysteme auswirkte. Sozialleistungen wie Kinderbetreuung, Alten- und Krankenpflege können von den Staaten selbst immer schwerer finanziert werden. Problematisch ist, dass die Wanderbewegung bisher fast nur von Ost nach West verlief. Daran hat sich auch durch den britischen EU-Austritt, den „Brexit“, nichts geändert. Jene Osteuropäer, die die Insel verlassen, wollen nicht in ihre Heimat zurück, sondern in Deutschland, Niederlande oder Österreich bleiben. Die Gründe sind vielfältig, neben den höheren Löhnen geht es um die Bildungschancen der Kinder, bessere Luftgüte und die gefühlte Korruption in der Heimat.