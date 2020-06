Großaufträge für Bahnstrecken, Ölquellen und Mautstraßen

In Wien dürfte das Unternehmen Powerlines weniger bekannt sein als in Skandinavien, Großbritannien oder Osteuropa, obwohl das 850-Mann-Unternehmen von Wien–Floridsdorf aus gesteuert wird. Denn das Geschäft des Spezialunternehmens für die Elektrifizierung von Bahnstrecken spielt sich weitgehend in den genannten Regionen ab, wenn es auch etliche kleinere Projekte in Österreich gibt.