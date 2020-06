Groß-Razzia bei Schweizer Bank Sarasin

Die Staatsanwaltschaft Zürich hat am Donnerstag aufgrund eines Rechtshilfeersuchens ihrer deutschen Kollegen aus Köln groß angelegte Hausdurchsuchungen in mehreren Schweizer Kantonen durchgeführt. So wurden die Filialen der Bank J. Safra Sarasin in Basel und Zürich sowie weitere Adressen in Graubünden, St. Gallen, Schwyz und im Briefkasten-Firmenparadies Zug durchsucht. Marcel Strassburger von der Staatsanwaltschaft Zürich, bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur sda einen entsprechenden Bericht des Schweizer Tagesanzeigers vom Freitag. Im Mittelpunkt steht der Verdacht der Steuerhinterziehung und des Steuerbetrugs.

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt seit geraumer Zeit gegen 30 Personen wegen dubiosen Wertpapiergeschäften, sogenannten Cum-Ex-Deals, bei denen die Steuerbehörden ausgetrickst worden sein sollen. Diese Deals sollen es ermöglicht haben, dass man durch Hin- und Herschieben von Wertpapieren mit Dividendenanspruch (cum) und ohne Dividendenanspruch (ex) die an den deutschen Fiskus bezahlte Kapitalertragssteuer doppelt zurückfordern konnte. In Deutschland sind solche trickreichen Geschäfte seit dem Jahr 2012 verboten, in der Schweiz bereits seit 2008.