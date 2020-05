Größter Preistreiber ist der Staat

Anders als in Deutschland ist die Ökostrom-Zulage in Österreich gedeckelt. Sie sei deshalb kein Preistreiber – die Kosten steigen nicht ständig weiter an, erklärt WIFO-Energieexperte Kurt Kratena.

Im internationalen Vergleich ist Europa ein besonders teures Pflaster. Für Elektrizität zahlt ein Haushalt in der EU mehr als das Doppelte als in den USA, für Gas sogar das 2,5-fache. Und der Unterschied wird immer größer.

WIFO-Experte Kratena sieht die üppige Besteuerung der Energiekosten für Haushalte in Europa nicht nur negativ. Das erziehe die Konsumenten nämlich zur Sparsamkeit: „Der Energieverbrauch ist bei uns pro Kopf nur halb so hoch wie in den USA.“ Zum Teil müssten sich die Konsumenten zudem selbst an der Nase nehmen – sie betrachten Strom und Gas oft als Fixkosten und denken viel zu selten über einen Anbieterwechsel nach.