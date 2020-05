Griechische Fähren mit High-Speed

Fakt ist: Die griechischen Reedereien haben seit Jahrzehnten einen schlechten Ruf. Doch „rostige Seelenverkäufer“ gehören aber in der Regel und auf den Hauptrouten der Vergangenheit an. Die griechischen Reedereien erneuern ihre Flotten. So auch das Seajets-Consortium. Es betreibt zehn High-Speed-Fähren in der Ägäis. Einzelne Schiffe können bis zu 2100 Passagiere und 600 Fahrzeuge transportieren. Diese Fähren in Katamaran-Bauweise flitzen mit rund 70 Kilometern pro Stunde über das Wasser. Der Nachteil: Eine Fahrt kostet so viel wie ein Inlandsflugticket. Einen guten Namen hat auch die Reederei Blue Star Ferries, die acht Schiffe auf nationalen und drei auf italienisch-griechischen Routen betreibt. Bei Blue Star wird nie gestreikt, sagt eine Tourismusexpertin, weil die Seeleute ihren Lohn pünktlich erhalten. Auch die Reederei Hellenic Seaways hat einen guten Ruf. Sie betreibt 22 Fähren, darunter vier High-Speed-Schiffe. Auch die Reederei Hellenic Seaways betreibt 22 Schiffe, darunter vier High-Speed-fähren.