Griechenlands Retter in Katerstimmung

Zum Feiern war den Euro-Finanzministern nach dem Beschluss, Griechenland erneut zu helfen, ohnehin nicht. Am Aschermittwoch folgte dennoch ein ausgewachsener Kater. Dafür verantwortlich war ein Gebräu aus giftigen Zutaten.

- Hohes Defizit Noch im Dezember hatte Griechenland angenommen, dass das Loch im Budget heuer 5,4 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen wird. Jetzt geht man in Athen bereits von 6,7 Prozent aus. Man habe den Wert aufgrund der Verschärfung der Rezession korrigieren müssen, hieß es.

- Madame Non Beim ersten Hilfspaket für Griechenland hatte sich der Internationale Währungsfonds ( IWF) mit rund einem Drittel beteiligt. In der Eurozone war man davon ausgegangen, dass der IWF beim jetzigen, 130 Milliarden Euro großen Paket, wieder ein Drittel schultern wird. " Non", sagt IWF-Chefin Christine Lagarde, die frühere Finanzministerin Frankreichs, zu diesem Automatismus. In Aussicht gestellt hat sie nur 13 Milliarden Euro. Wie viel es wirklich wird, will sie ihrem Direktorium in der zweiten Märzwoche vorschlagen.

Dieses Datum ist nicht zufällig gewählt. Am 1. und 2. März findet der nächste Gipfel der EU-Regierungschefs statt. Auf dem wird auch darüber verhandelt, was Lagarde eisern einfordert: Die Aufstockung des permanenten Rettungsfonds ESM, der zur Jahresmitte startet und 500 Milliarden Euro groß sein soll. Lagarde will, dass die Euroländer eine viel dickere Brandmauer bauen. Sie fordert, dass zumindest jene 250 Milliarden (an Garantien), die noch im derzeitigen Rettungsfonds EFSF stecken, auf den ESM übertragen werden. Vor allem Deutschland ist allerdings vehement dagegen. Keine Aufstockung, keine zusätzlichen Milliarden vom IWF für Griechenland – so Lagardes " Erpressungsversuch". In diesem Fall müssten allerdings die Euroländer noch tiefer in die Tasche greifen.