Griechenland: Zuwanderer als Sündenböcke

Die wachsende Armut, die steigende Kriminalitätsrate – in Patission wurde in den vergangenen Monaten in fast jede zweite Wohnung eingebrochen –, all das ist Wasser auf die Mühlen der Neofaschisten. Wenn sie auf Athens Syntagma-Platz Lebensmittel austeilen, werden nur Griechen beschenkt. Und griechisches Blut bei Spendenaktionen dürften künftig nur noch "echte Griechen erhalten", fordern sie. Mit Parolen wie " Griechenland den Griechen" hat die martialische "Goldene Morgenröte" 18 Abgeordnete ins Parlament gebracht.

Wie Patission, wie Athen und alle anderen größeren griechischen Städte ringt das Land mit einem Zuwandereransturm, den das krisengeplagte Hellas nicht verkraften kann. Gut eine Million Ausländer leben in Griechenland – ein Zehntel der Bevölkerung, geschätzte 600.000 davon sind illegal. Kaum einer von ihnen hat Chancen auf reguläre Arbeit – in einer Zeit, in der jeder vierte Grieche ohne Job ist.

Schuld an der Misere, so propagieren es die drei ultra-rechten Parteien des Landes (insgesamt rund 20 Prozent der Wählerstimmen), seien die Ausländer. Und die bekommen Wut, Frust und Hass vieler Griechen immer deutlicher zu spüren. Mehr als 500 Migranten wurden heuer attackiert, verprügelt, getreten, aus Bussen gezerrt oder mit Messern verletzt.

Das bisher letzte Opfer: ein 19-jähriger Iraker, der mitten im Zentrum Athens einer Gruppe schwarz gekleideter Männer in die Hände fiel. Mit Steinen, Fäusten und Messern gingen sie auf den Jugendlichen los, bis er verblutete.