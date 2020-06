Weitere Euros nach Athen

Es klingt wie eine Horrormeldung: 2013 betrug Griechenlands Budgetdefizit 12,7 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP). Da spart das Land jahrelang – und am Ende ist das Minus im Staatshaushalt größer denn je? Die Erklärung für den Wirrwarr: EU und IWF schauen auf den Primärüberschuss, der die Zinsen für den Schuldenberg und Einmalkosten für die Bankenrettung (10,8 Prozent des BIP allein im Jahr 2013!) ausklammert. So kommt ein Plus von 1,5 Milliarden Euro oder 0,8 Prozent des BIP zustande – was weit über den Zielvorgaben der Troika liegt. Die EU sieht folglich „beachtliche Fortschritte bei der Sanierung seit 2010“. Kritiker wie Wirtschaftsforscher Hans-Werner Sinn sprechen von „Schönfärberei“.