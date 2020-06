Griechenland-Wahl: Überlebensfrage für Euro

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Freitag jedenfalls die Bewältigung der Schuldenkrise in Europa als "historische Bewährungsprobe" bezeichnet. "Das Thema Europa, das entscheidet sich in diesen Monaten, in diesem Jahr ganz wesentlich", sagte Merkel am Freitag in Berlin. Zwei Tage vor der Parlamentswahl in Griechenland warb sie zugleich eindringlich für den Euro und den Zusammenhalt der Euroländer.



Europapolitik sei immer zum Teil auch Innenpolitik, weil die Staaten über die Gemeinschaftswährung so eng verbunden seien. "Deshalb ist die Stabilisierung des Euroraums eine Schlüsselfrage für uns", sagte Merkel vor der Stiftung Familienunternehmen.