Griechenland vor nächstem Schulden-Erlass?

Wie ernst die Lage ist, zeigt sich daran, dass am Donnerstag auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso nach Athen reist, um Samaras zu treffen.

Nicht nur in Europa geht die Angst davor um, dass sich andere Schuldenländer noch mehr anstecken könnten. Die Zinsen für neue Staatsschulden sind ohnehin schon beinahe unleistbar hoch. Alle Schuldensünder retten wäre unmöglich. Und wie schon in Griechenland könnten auch in Spanien oder Italien Sparer aus Angst ihre Bankkonten leer räumen. Das hält keine Bank aus.