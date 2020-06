Griechenland: Sparbefürworter holen auf

Im schwer von Krise und Unsicherheit gezeichneten Griechenland scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen: Knapp einen Monat vor den Wahlen beginnen laut einer Umfrage des TV-Senders Alpha jene Parteien, die für eine Fortsetzung des rigiden Sparkurses im Land eintreten, erstmals wieder aufzuholen. Sogar die angeschlagene sozialistische PASOK darf demnach mit knapp 15 Prozent der Wähler rechnen. Bei den Wahlen am 6. Mai hatte sie nur 13,2 Prozent der Stimmen ergattert.

Profitieren vom Zulauf jener Griechen, die unbedingt in der Euro-Zone bleiben wollen und deshalb notgedrungen auch für das Sparprogramm sind, wird aber vor allem die konservative Nea Dimokratia (ND). Sie käme derzeit auf 26,1 Prozent der Stimmen (bei den Wahlen 18,9 Prozent). Von Parteichef Antonis Samaras wird es nun abhängen, ob die ND diesen plötzlichen Schub bis in die Wahlen mitnehmen kann. Noch immer sitzt der Mehrheit der griechischen Wähler die Wut über ihre gescheiterten Politiker im Bauch, und Samaras gilt als einer der Hauptrepräsentanten der altgedienten, geschmähten Politikerkaste.

Schon jetzt scheint sich ein politischer Zweikampf abzuzeichnen – zwischen Samaras und seinem Gegner auf der extrem linken Seite, SYRIZA-Chef Alexis Tsipras. Dieser wird vor allem jene Griechen hinter sich scharen, die gegen eine Fortsetzung des Sparkurses eintreten. Dabei dürfte Tsipras noch mehr Stimmen holen als Anfang Mai, als SYRIZA 16,8 Prozent gewann. Viele Wähler anderer Protestparteien wie etwa der Kommunisten oder der extremen Rechten werden zu Tsipras umschwenken.