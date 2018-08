Griechenland offiziell gerettet, Zweifel bleiben

Griechische Medien kommentieren die Lage gemischt. Nun ende der „Albtraum der Hilfsprogramme“, titelte Kontra News. Die konservative Zeitung Phileleftheros verwies aber auf die weiter laufenden Kontrollen und schrieb von einer Entlassung „mit elektronischer Fußfessel“. Auch deutsche Oppositionspolitiker äußerten sich düster zur Zukunft des überschuldeten Euro-Landes.

Ministerpräsident Alexis Tsipras hielt sich zunächst zurück und stellte lediglich eine Ansprache an das Volk in Aussicht. Ursprünglich geplante Feierlichkeiten unterhalb der Akropolis wurden wegen der Brand-Tragödie mit mindestens 96 Opfern im Osten Athens am 23. Juli abgesagt.

Mit Spannung wurde erwartet, ob und wie sich Griechenland nun wieder an den Finanzmärkten Geld leihen kann. Eurogruppen-Chef Mario Centeno gab sich zuversichtlich, dass das Land ohne weitere Hilfsprogramme finanziell auf eigenen Beinen stehen kann.