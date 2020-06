Griechenland kündigt 15.000 Staatsdiener

Die Koalition in Athen stand in der Nacht auf Donnerstag vor einer Zerreißprobe. Zuvor bestätigte die EU-Kommission am Mittwoch, dass man im Herbst eine Finanzierungslücke im Hilfsprogramm wird schließen müssen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt von einem Zehn-Milliarden-Loch – „diese Summe ist falsch“, sagt ein Sprecher der Kommission, es gehe eher um die Hälfte. In den aktuellen Berichten der Kommission und des Internationalen Währungsfonds ( IWF) ist von 2,8 bzw. 4,6 Milliarden die Rede. „Eine genaue Einschätzung werden wir im Herbst haben“, sagte der Kommissionssprecher. Im Finanzministerium in Wien heißt es, man habe noch keine Informationen erhalten.

Es ist keinesfalls so, dass Griechenland in den nächsten Wochen das Geld ausgeht. Doch es zeichnet sich ab, dass dies im zweiten Halbjahr 2014 so weit sein wird. Weil der IWF nur bei Hilfsprogrammen mitzahlen darf, wenn die Finanzierung des Staates für zwölf Monate gesichert ist, muss die Lücke, die sich in einem Jahr auftut, jetzt geschlossen werden. Ein Ausstieg des IWF würde das gesamte Hilfsprogramm gefährden, da manche Länder ihre Zustimmung an dessen Beteiligung geknüpft haben.

Eigentlich sollten die Hilfsgelder bis Ende 2014 reichen. Doch sie wurden schneller verbraucht als geplant: Um zehn Milliarden wurden Staatsanleihen auf Ramschniveau gekauft, um den Schuldenberg abzutragen; die Privatisierung von Staatsbetrieben läuft zu langsam; es gibt kaum Fortschritte bei der Steuereintreibung.