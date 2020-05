Griechenland: Der Teufel steckt im Detail

Zur griechischen Schuldentragödie sind schon viele beschwichtigende, aufgeregte, zornige, beleidigte und beleidigende Worte gefallen. Widersprüchliche Meldungen kommen jeden Tag.

So hieß es am Dienstag in EU-Kreisen, Athen werde den Euro-Finanzministern am Donnerstag eine neue Reformliste vorlegen. Finanzminister Varoufakis will davon nichts wissen. Gut zwei Drittel der Griechen wollen den Euro behalten – und erwarten, dass Athen letztlich einlenkt. Eventuell bei einem für das Wochenende kolportierten Krisengipfel der Staats- und Regierungschefs.

Zuvor ist am Mittwoch Kanzler Faymann in Athen am Zug. Woran hakt es? Der KURIER listet die Positionen auf – die Unterschiede scheinen überwindbar. Sind sie einen Grexit wert?