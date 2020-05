Griechenhilfe wird Lotterie-Spiel

Der Wiener Euro-Experte Fritz Breuss kritisiert dieses Ansinnen im KURIER-Gespräch scharf: "Das Geld für solche Sicherheiten muss Athen ja aus dem bisherigen

Hilfsprogramm nehmen. Damit müssen aber schon die bisherigen Schulden und Zinsen bedient werden. Wenn nach den Finnen Österreich, Holland und all die anderen kommen und ein Pfand haben wollen, kann sich das nicht mehr ausgehen. Dann ist Griechenland hin."



Im Wiener Finanzministerium beruhigt man: Bisher hätten nur die erwähnten kleineren Euro-Länder nach Sicherheiten Athens verlangt. Die machten nur einen kleinen Teil des Hilfspaketes - irgendwo im "einstelligen Milliardenbereich" - aus. Daher sei das Gesamtpaket über 109 Milliarden auch nicht gefährdet und Griechenland derzeit ohnehin ausreichend finanziert. So die nächste Tranche über acht Milliarden Euro vereinbarungsgemäß im September kommt. Zuvor muss sich der Rat der Euro-Finanzminister ( Ecofin) klar über die Pfand-Frage werden und noch etliche andere Details ausverhandeln. Die Zeit für Griechenland wird also knapp und knapper. Die Finanzmärkte sind ohnehin schon hochnervös. Das letzte, was man in dieser Situation gebrauchen kann, sind Nachverhandlungen einzelner Punkte des gerade vereinbarten Rettungspakets, sagen Fachleute.



Wenig verwunderlich hat der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos in einem Brief an Brüssel ( EU-Kommission) und Frankfurt ( Europäische Zentralbank) Alarm geschlagen. Das Defizit seines Landes drohe höher auszufallen, das Wachstum ist stärker eingebrochen. Venizelos drängt die Euro-Partner zur Eile. Vor allem der Streit über die Sicherheiten, die von Griechenland verlangt werden, müsse "politisch" beendet werden, "damit klare und positive Nachrichten an die Märkte und auch an die Bürger der EU gerichtet werden." Am Montag startete die " Troika" aus Vertretern der EU, der EZB und des IWF eine neuerliche Erkundungsrunde in Griechenland. Die Experten wollen Einblick in die Bücher nehmen. Dort klaffen nur mehr riesige Löcher...