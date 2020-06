Griechen zwischen Protest und Dankbarkeit

Tags darauf, bei der zweiten Sitzung der Minister, war Griechenland schon kein Thema mehr: Die letzten Details für die geplante Bankenunion standen auf der Agenda. "Im Prinzip steht das Ganze", sagte Finanzminister Michael Spindelegger. Er will in den nächsten Wochen mit den heimischen Banken besprechen, wie ihr Beitrag zum gemeinsamen Abwicklungsfonds mit der existierenden Bankenabgabe in Einklang zu bringen ist.

Einen baldigen "Durchbruch" erhofft sich Spindelegger bei der Finanztransaktionssteuer: Noch vor der EU-Wahl sollen die elf teilnehmenden Länder einig sein, welche Finanz-Produkte der Abgabe ab wann unterliegen.