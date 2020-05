Griechen-Umschuldung: Das riskante Dominospiel

Die Reise, die die Eurostaaten gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds angetreten haben, um Griechenland vor der Pleite zu retten, gleicht schon längst den Irrfahrten des Odysseus. Für den jüngsten Sturm auf dieser Fahrt sorgte EU-Währungskommissar Olli Rehn.

Der derzeit verhandelte Forderungsverzicht privater Gläubiger Griechenlands im Volumen von 100 Milliarden Euro werde nicht ausreichen. Eurostaaten und EU-Institutionen (wie die Europäische Zentralbank) müssten in diese Bresche springen, so Rehn. Gleich darauf machte die Runde, dass es um zumindest 15 Milliarden Euro gehe. Sofort war davon die Rede, dass jetzt doch kommen muss, was bisher ein absolutes Tabu war: Dass die Eurostaaten Teile jenes Geldes abschreiben müssen, das sie Griechenland seit Mai 2010 geborgt haben.

Die deutsche Regierung warf Rehn umgehend vor, unnötig Verwirrung zu stiften. Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin: „Ich weiß nicht, was Herr Rehn weiß, was wir angeblich nicht wissen.“

Die wichtigsten Punkte im aktuellen Griechen-Drama:

Griechenland wird seit Mai 2010 unterstützt. Warum ist es jetzt plötzlich so kritisch?

Alle Beteiligten haben sich in eine Zeitfalle hineinmanövriert. Die Euroländer und der IWF haben Athen ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 130 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Bedingungen für dieses Paket: Es muss eine Einigung mit den privaten Gläubigern (Banken, Versicherungen, Hedgefonds) geben –, die noch nicht vorliegt. Und Griechenland muss versprochene Reformen endlich umsetzen. Experten der sogenannten Troika aus EU-Kommission, EZB und IWF sind gerade wieder in Athen, um das zu überprüfen. Bis zum EU-Gipfel am Montag wird es deren Bericht nicht geben. Die Zeit wird äußerst knapp. Am 20. März muss Griechenland Staatsanleihen im Volumen von 14,4 Milliarden Euro zurückzahlen. Bekommt Athen bis dahin keine Hilfe, ist das Land ganz offiziell pleite.