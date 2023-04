Greenwashing-Check der AK OÖ brachte vier "akute" Verdachtsfälle

Was Klimaneutralität bedeutet, erklärt die AK OÖ so: "Ein Hersteller lässt den CO2-Ausstoß, der durch Produktion und Transport entsteht, von einem Zertifizierungsunternehmen berechnen. Diese Menge an Emissionen gleicht der Hersteller dann aus, indem er in Klimaschutzprojekte investiert."

Drei der überprüften Unternehmen machen "sehr gut transparent", wie CO2 in der Herstellung all ihrer Produkte bereits eingespart wurde bzw. wie zusätzlich nicht vermeidbare Emissionen durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten kompensiert werden sollen", so der Check. Auch die jeweiligen Klimaschutzziele seien "klar definiert und ambitioniert".