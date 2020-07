Greenpeace kritisiert mangelnde Kennzeichnung bei Bio-Kosmetik

Bei einem "Marktcheck" zum Angebot von Naturkosmetik in Supermärkten und Drogerien in Österreich hat die Umwelt-NGO Greenpeace die mangelnde Kennzeichnung von Bio-Produkten kritisiert. Bei der Hälfte der Bio-Kosmetik sei es nicht ersichtlich gewesen, ob es sich um Bio- oder nur Naturkosmetik handelte. Insgesamt sei das Sortiment inzwischen aber stark gestiegen.

Umsatz fast verdoppelt

Laut Greenpeace kauft die Hälfte der Menschen in Österreich zumindest einmal im Jahr Naturkosmetik. Seit 2012 hat sich der Umsatz in Österreich fast verdoppelt. Inzwischen können Konsumenten auch auf ein umfassendes Angebot an Naturkosmetik zurückgreifen. Nicht nur im Drogeriefachhandel, auch in einigen Lebensmittelketten ist ein breites Sortiment erhältlich. "Allerdings erfüllten nur 23 Prozent der überprüften Produkte den höchsten Bio-Qualitätsstandard", hieß es in einer Aussendung.