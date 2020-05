Naturkosmetik-Deos im Test: Oft ist nur die Verpackung "grün"

Naturkosmetik verbucht Zuwachsraten, entsprechend "grünt" es in den Regalen. Aufdrucke wie "Natur" oder "bio" sowie Bilder von Obst und Kräutern sollen auf Natürlichkeit verweisen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat sich Deos angeschaut, die "mit Öko-Anstrich" beworben werden, und von 31 Produkten neun aussortiert, die sich nur ein grünes Mäntelchen umgehängt hatten, so die Tester.

Weitere elf Erzeugnisse konnten auf einen erhöhten Anteil an Natursubstanzen verweisen. Genauso viele waren zertifizierte Naturkosmetika, berichten die Experten im Magazin "Konsument" (Juni-Ausgabe).

Künstliche Hilfsstoffe

Mit Studenten der Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN) am Campus Tulln wurden die 31 Produkte aus Drogerien und Supermärkten untersucht. Bei den als klassische Kosmetika eingestuften Deos halte sich der Anteil an natürlichen Inhaltstoffen in engen Grenzen bzw. enthalten sie so viel an synthetischen Hilfsstoffen wie Emulgatoren, Duft- oder Konservierungsstoffen, dass von einem Naturprodukt nicht mehr die Rede sein könne, bilanzierten die Tester.