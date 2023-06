Hälfte der Bekleidungs-Gütesiegel nicht vertrauenswürdig

Kaum verpflichtende Vorgaben

Bei der Bewertung haben die Greenpeace-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter insbesondere Umweltauswirkungen, Transparenz und Kontrollen der Gütezeichen untersucht. Bewertet wurde auf einem fünfstufigen Ampelsystem von sehr vertrauenswürdig bis absolut nicht vertrauenswürdig. "Auffallend ist, dass kaum ein Gütezeichen verbindliche Vorgaben für eine Entschleunigung von Fast Fashion macht. Dabei sind gerade die kurzlebigen Trends, unzählige neue Kollektionen und das Geschäftsmodell der 'Wegwerfmode' das Hauptproblem der Modeindustrie", kritisierte Greenpeace.

Von den 29 bewerteten Gütezeichen stufte Greenpeace fünf grün, neun gelb und 15 orange oder rot ein. Fünf der Gütezeichen schnitten in der Untersuchung gut ab, insbesondere jene, die von unabhängigen Instituten vergeben wurden. So sind laut der NGO Labels wie GOTS und IVN best, aber auch das Programm der Marke Vaude - Green Shape vertrauenswürdig.

Gesetz gegen Greenwashing gefordert

Greenpeace forderte ein EU-Gesetz gegen Greenwashing, das verhindert, dass Unternehmen mit inhaltslosen und irreführenden Versprechen locken. Außerdem müsse das EU-Lieferkettengesetz rasch umgesetzt werden. "Die umweltfreundlichste Wahl ist in jedem Fall Second Hand, Kleidung tauschen, reparieren und lange tragen", empfahl Panhuber.