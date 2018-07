Grazer Start-up will Lade-Standard definieren

Die Easelink-Ladelösung sei anderen Ansätzen weit überlegen, sagt Stockinger: „An der am Stromnetz angeschlossenen Ladeplatte, die in den Boden eingelassen ist, befinden sich keine beweglichen Teile. Daher ist unsere Ladelösung völlig wartungsfrei.“ Außerdem sei das Ladepad sehr robust, sodass es auch ohne Weiteres auf öffentlichen Parkplatzen verbaut werden kann. Selbst wenn ein Lastwagen drüberfährt, könne das Gewicht der Platte nichts anhaben.

„Von der Parkgarage und dem Supermarkt-Parkplatz über den Drive-in bis zum Privat-Parkplatz und vor dem Bahnübergang – jede Stehzeit kann für das Laden des E-Fahrzeugs verwendet werden“, sagt Stockinger. Wenn quasi überall geladen werden kann, führe das dazu, dass auch die gefühlte Reichweite der E-Autos gesteigert wird, was wiederum dem Ausbau der Elektromobilität helfen soll.

Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde die Matrix-Charging-Lösung vergangenes Jahr auf der Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt. „Die Resonanz war überwältigend“, so Stockinger. Es folgten Auftritte auf der wichtigsten Automesse in Asien, der „Beijing Autoshow 2018“ sowie auf der „Ghoungzhao Autoshow 2018“. Mittlerweile ist das Grazer Start-up zu einer Größe in der Branche geworden. Man befinde sich in intensiven Gesprächen mit deutschen, britischen, skandinavischen und chinesischen Automobilherstellern. „Wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit dem chinesischen E-Autohersteller Wey, einer Marke von ,Great Wall Motors‘ (GWM), zusammen, der unsere Ladetechnik bereits in mehreren Konzeptfahrzeugen seiner Premiummarke Wey integriert hat“, sagt Stockinger zum KURIER.