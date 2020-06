Grazer Autohaus Winter insolvent

Der Grazer Autohaus Winter GmbH ist in die Insolvenz geschlittert. Der Betrieb, der vier Millionen Euro mit dem Kfz-Verkauf und zwei Millionen Euro mit der Werkstätte umsetzte, hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.

Laut den Gläubigerschutzverbänden AKV, Creditreform und KSV1870 hat die Firma rund 3,06 Millionen Euro Schulden angehäuft und bietet seinen Gläubigern 20 Prozent Quote an. 16 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Ein Fortbetrieb ist aber geplant. Detail am Rande: Der handelsrechtliche Geschäftsführer des Autohauses Winter ist Ulfried Engelbert Hainzl, der frühere Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark.