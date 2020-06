EU-Staaten ziehen gegen Übernahmen ins Feld

Kaum ist die Welle der Firmenübernahmen angelaufen, da setzen sich etliche europäische Regierungen schon kräftig dagegen zur Wehr. Gleich drei schwedische Minister forderten die Aktionäre des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca am Freitag via Wall Street Journal auf, das Übernahmeangebot des US-Riesen Pfizer abzulehnen. Dieser bietet 106 Milliarden Dollar für den Pharmakonzern, der 1999 aus der Fusion der schwedischen Astra mit der britischen Zeneca hervorgegangen ist. Zuvor hatte sich schon Schwedens Regierungschef Fredrik Reinfeldt besorgt über die Pläne des Viagra-Herstellers geäußert. Die Sorge ist, dass Pfizer wie bei früheren Übernahmen einen Kahlschlag bei den Arbeitsplätzen durchführt. Von 52.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten 7000 in Großbritannien und 6000 in Schweden. In Cambridge wird für AstraZeneca soeben ein Forschungszentrum gebaut. Auf Druck aus London hatte Pfizer zugesagt, die Forschung an Ort und Stelle zu belassen – zumindest fünf Jahre lang. Aus Steuergründen will Pfizer zudem den Firmensitz aus den USA nach Großbritannien übersiedeln. Die Schweden befürchten, dass diese Zusagen ihnen auf den Kopf fallen könnten.