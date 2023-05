Google kontert ChatGPT: KI-Chatbot Bard kommt auch nach Europa

Google wird seinen KI-Textroboter Bard auch in der EuropĂ€ischen Union auf den Markt bringen. Das kĂŒndigte Konzernchef Sundar Pichai am Donnerstag (Ortszeit) in Mountain View an. Am Vortag hatte Google auf der Entwicklerkonferenz I/O eine Liste von 180 LĂ€ndern vorgelegt, in denen der ChatGPT-Konkurrent Bard kurzfristig angeboten werde. Auf der Liste standen aber keine Mitgliedsstaaten der EuropĂ€ischen Union.

Das hatte in der Branche BefĂŒrchtungen ausgelöst, dass der Einsatz eines maßgeblichen Tools mit Funktionen KĂŒnstlicher Intelligenz in Europa fĂŒr einen lĂ€ngeren Zeitraum nicht möglich sein wird. "Wir werden Bard auf jeden Fall in diese LĂ€nder (der EuropĂ€ischen Union) bringen", sagte Pichai.