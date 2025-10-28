Goldpreis: Höhenflug vorbei, tiefster Stand seit drei Wochen

Der Goldpreis ist am Dienstag den dritten Handelstag in Folge gesunken und hat sich damit deutlich vom Rekordhoch entfernt. Am Dienstagmorgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise bei 3.930 US-Dollar (3.376 Euro) gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit drei Wochen. Bereits in der vergangenen Woche war der Goldpreis deutlich gefallen. Zuvor hatte er am 20. Oktober ein Rekordhoch bei 4.381 Dollar erreicht, seitdem hat das Edelmetall etwa zehn Prozent an Wert verloren.

Im weiteren Handelsverlauf wurde Gold wieder etwas höher bei 3.935 Dollar gehandelt und damit immer noch 46 Dollar tiefer als am Vortag. Marktbeobachter verwiesen auf weitere Gewinnmitnahmen am Goldmarkt.