Gold verliert für Anleger an Glanz

Dass auch Notenbanken durch den Verkauf von Goldbeständen die Staatsschulden und somit auch den Goldpreis drücken, glaubt Stöferle nicht. „Das wäre definitiv keine vertrauensbildende Maßnahme in eine Notenbank beziehungsweise die Währung selbst.“ Auch die Statistik spricht dazu eine klare Sprache (siehe Zusatzinfo unten). Fritsch ergänzt: „Die Zentralbanken in den Schwellenländern werden mehr zukaufen als im Vorjahr.“

Für die weitere Entwicklung des Goldpreises erwartet Fritsch eine anhaltende Schwäche bis zum Sommer. Dann aber könnte es bis Jahresende wieder auf 1900 Dollar gehen. „Die niedrigen Zinsen werden die Investments verstärken.“ Auch Stöferle glaubt an ein baldiges Ende der Preiskorrektur und an einen Anstieg auf 2300 Dollar im nächsten Jahr. Privaten Anlegern rät er, fünf bis zehn Prozent der verfügbaren Gelder „als Versicherung“ in das Edelmetall zu investieren. Zu bedenken gilt aber: Physisches Gold zahlt keine Zinsen und ist zur Aufbewahrung daheim ungeeignet.