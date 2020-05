Gold: Preissturz war nur kurzer Dämpfer

"Das Übelste ist vorbei, vielleicht geht es noch ein wenig nach unten", sagt Stöferle. Bei 1620 Dollar sieht er das untere Preislimit. Die Schweizer Bank UBS hält einen möglichen neuerlichen Tiefpunkt bei 1740 Dollar für möglich, die Saxo Bank rechnet nicht mit einem

Unterschreiten der 1700-Dollar-Marke. "Die niedrigeren Preise dürften insbesondere in Asien zu verstärkten physischen Goldkäufen genutzt werden", heißt es aus der Commerzbank. Auch die Niedrigzinspolitik vieler Länder und die hohen Staatsschulden, gepaart mit konjunkturellen Unsicherheiten, sind nach Ansicht Stöferles weitere Preistreiber. "Mittel- und langfristig sehe ich bei Gold keine Trendwende." Die Ausführungen von US-Notenbanker Ben Bernanke werden sich laut Stöferle nicht unmittelbar auf den Goldpreis auswirken. Werden jedoch Erwartungen enttäuscht und Aktien geraten weiter unter Druck, helfe dies dem Goldpreis.



Der Goldpreis dürfte jedoch - ähnlich wie die Aktienmärkte - je nach Eintreffen von schlechten oder guten Wirtschaftsmeldungen - großen Aufs und Abs unterworfen bleiben. So gab er Freitagnachmittag innerhalb von nur 30 Minuten um rund 25 Dollar nach.



Eine positive Meldung aus der Finanzwelt kam etwa am Freitag aus Italien. Das Land konnte sich am Geldmarkt billiger refinanzieren als noch vor einer Woche. Die zu zahlenden Zinsen für eine sechs Monate laufende Anleihe lagen bei 2,14 Prozent (nach 2,26 Prozent). Das Papier war zudem 1,6-fach überzeichnet. Eine schlechte Nachricht kommt hingegen von der Europäischen Zentralbank: Die Kreditvergabe der Banken geht zurück, was auf einen Abschwung hindeutet. Eine Erhöhung der Leitzinsen rückt damit in die Ferne.