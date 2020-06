Gold als alternative Währung

"Früher wurde Gold von Investoren nur als Rohstoff wahrgenommen, jetzt als alternative Währung", sagt Stöferle. Grund sei der Vertrauensverlust an den Kapitalmärkten. "Der Kurs flackert besonders dann stark auf, wenn die Verunsicherung stark ansteigt", sagt Erste-Chefanalyst Fritz Mostböck.

Wichtigster Faktor seien aber derzeit die negativen Realzinsen. "Diese bedeuten das perfekte Umfeld für Gold", sagt Stöferle. Daran werde sich auch bis zumindest 2014 nichts ändern. Der Wertverlust lässt Anleger also in Gold flüchten. Hinzu kommt, dass die Nachfrage, insbesondere in Schwellenländern so groß ist wie seit 1964 nicht mehr. Sie wollen auch ihre Abhängigkeit vom Dollar reduzieren.

Stöferle: "Wir sind derzeit weit weg von einer Blasenbildung, auch wenn es aber zu einer solchen kommen kann." Anleger sollten, so Mostböck, fünf bis zehn Prozent in Gold investieren, aber nicht mehr. "So unsicher sind die Zeiten nicht." Wer ein kleineres Vermögen hat, sollte physisches Gold kaufen. Wer mehr investieren kann, sollte auch zu Minen-Aktien oder entsprechenden Zertifikaten greifen. Diese Produkte seien aber höheren Schwankungen unterworfen. Stöferle: "Gold ist keine eierlegende Wollmilchsau, aber in diesem Umfeld macht es Sinn."