Glyphosat: Bayer muss 1,25 Millionen Dollar an Krebskranken zahlen

Der Agrar- und Pharmakonzern Bayer verlor in den USA einen Rechtsstreit rund um das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Das Unternehmen muss 1,25 Millionen Dollar (1,18 Mio. Euro) an Kläger John Durnell zahlen. Er wirft Bayer vor, durch den Kontakt mit dem Unkrautvernichter Roundup an Krebs erkrankt zu sein. Bayer will Berufung einlegen gegen das Urteil.

Das Urteil f√§llte am Freitag ein Geschworenengericht in St. Louis im US-Staat Missouri. "Der Mandant und die Anw√§lte des Kl√§gers sind √§u√üerst zufrieden und dankbar f√ľr das Urteil nach einem hart umk√§mpften dreiw√∂chigen Prozess", sagte Durnells Anwalt Wylie Blair.

‚ě§ Mehr dazu: Glyphosat: Keine Mehrheit unter EU-L√§ndern f√ľr Neuzulassung

Zuletzt gewann Bayer viele Roundup-Prozesse

Das Urteil beende eine Siegesserie des Unternehmens, bei denen der Konzern in den vorangegangenen neun Roundup-Prozessen gewonnen hat. Der Prozess sei der erste, in dem bewiesen wurde, dass neben dem Hauptbestandteil Glyphosat weitere Chemikalien Krebs verursachen könnten, sagte Blair.

Bayer k√ľndigte in einer Stellungnahme an, in Berufung zu gehen. "Wir sind weiterhin von der Sicherheit von Roundup √ľberzeugt und werden die Sicherheit unserer Produkte und unsers Handelns in gutem Glauben in allen zuk√ľnftigen Rechtsstreitigkeiten verteidigen", erkl√§rte das Unternehmen.

‚ě§ Mehr dazu: Neubewertung: Glyphosat f√ľr EU-Beh√∂rde unbedenklich

Bayer √ľbernahm Monsanto im Jahr 2018

Klagen im Zusammenhang mit Roundup besch√§ftigen Bayer, seit das Unternehmen die Marke im Rahmen einer 63 Milliarden Dollar schweren √úbernahme des Saatgut- und Herbizidherstellers Monsanto Co. im Jahr 2018 erworben hat. Der deutsche Konzern behauptet, jahrzehntelange Studien h√§tten gezeigt, dass Roundup und sein Wirkstoff Glyphosat keine Gefahr f√ľr den Menschen stellten.

Noch fast 40.000 Klagen offen

Bayer hat die meisten Roundup-Klagen im Jahr 2020 gegen eine Zahlung von bis zu 10,9 Milliarden US-Dollar beigelegt, sieht sich aber immer noch mit fast 40.000 Klagen im Zusammenhang mit Roundup konfrontiert.