Glyphosat-Prozess gegen Bayer-Tochter Monsanto beginnt

Die Bayer-Tochter Monsanto muss sich in den USA erneut wegen angeblicher Krebsrisiken ihres Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat vor Gericht verantworten. Am heutigen Montag (17.00 Uhr MEZ) soll in San Francisco der Prozess des Klägers Edwin Hardeman gegen Monsanto beginnen.