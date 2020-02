Glyphosat-Klagen: Kriegskasse von Bayer ist prall gefüllt

Gute Geschäfte

Weil in wenigen Jahren der Patentschutz unter anderem für diese beiden Medikamente ausläuft, stärkt Bayer die Pharmasparte und sicherte sich so etwa vor rund einem Jahr die Rechte am Krebswirkstoff Larotrectinib.

Und auch beim Prostatakrebsmittel Darolutamid, das unter dem Markennamen Nubeqa verkauft wird, gab es Fortschritte. Es ist bereits in den USA und Japan zugelassen. Bald dürfte es voraussichtlich in Europa auf den Markt kommen.

Die Verkäufe des Tiermedizingeschäfts sowie der US-Fußpflegemarke Dr. Scholl's und der Sonnenschutzmarke Coppertone trieben den Gewinn kräftig an.

Mit den Milliarden kann der Konzern seinen Schuldenberg abtragen, der durch den Kauf von Monsanto stark gestiegen ist.

5.900 neue Glyphosat-Kläger

Das Geld kann Bayer aber auch gut gebrauchen, um den möglichen außergerichtlichen Vergleich mit den Glyphosat-Klägern zu erreichen.