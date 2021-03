Glücksspielreform: Richter sollen Konzessionen vergeben

Die im Regierungsprogramm festgeschriebene Glücksspielreform wird konkret. Bei den Vorschlägen, die im Finanzministerium unter Einbeziehung internationaler Experten ausgearbeitet wurden, ist eine grüne Handschrift unverkennbar, vor allem in Sachen Spielerschutz. ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel präsentierte nun die Schwerpunkte.

Die traditionelle Mehrfachrolle des Finanzministers war zuletzt in Zusammenhang mit den Casinos-Ermittlungen von der Opposition (zu Recht) heftig kritisiert worden. Das neue Glücksspielgesetz soll noch im Frühjahr in Begutachtung gehen, soll im Herbst durchs Parlament und mit Jahresbeginn 2022 in Kraft treten.

Richtersenat

Die Vergabe von Konzessionen, bisher Aufgabe des Finanzministeriums (BMF), obliegt künftig einem dreiköpfigen, verfassungsrechtlich weisungsfreien Richtersenat. "Die Bestellung der Richter erfolgt durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag des OGH-Präsidenten. Damit erfüllen wir höchste Standards", erklärt Blümel dazu.

Die Richter üben diesen Job nebenberuflich aus und werden auf 6 Jahre bestellt. Der Senat hat keine eigene Infrastruktur, sondern greift auf den Apparat der neuen Aufsichtsbehörde zu.

Wobei es in den nächsten Jahren keine zusätzlichen Konzessionen geben wird. Die Konzession der Casinos-Tochter Lotterien läuft ebenso wie die Lizenzen der sechs Stadtcasinos 2027 ab, die Lizenzen der sechs Landcasinos sind bis Ende 2030 befristet.

Zwei Vorstände

Diese Behörde wird mit rund zehn Mitarbeitern starten und koalitionskonform von zwei Vorständen geleitet. Diese werden nach dem Stellenbesetzungsgesetz ausgeschrieben und auf Vorschlag der Regierung vom Bundespräsidenten auf 5 Jahre bestellt. Für die Mitarbeiter der Behörde sollen strenge Compliance- und Unvereinbarkeits-Regeln gelten, die auch nahe Angehörige umfassen, und eine einjährige Cool-off-Periode vor und nach dem Job bei der Behörde.

Die neue Aufsicht ist operativ für das Glücksspiel und den Spielerschutz zuständig. Sie wird beispielsweise die Maßnahmen der Unternehmen gegen Geldwäsche und die Zutrittsregeln kontrollieren sowie den Markt und die Effektivität der Maßnahmen gegen illegales Online-Spiel überwachen.