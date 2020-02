Glänzt Gold weiter? Viele Argumente sprechen dafür

Seit der Schulden- und Eurokrise 2011 hat sich der Goldpreis alles andere als berauschend entwickelt. Im Vorjahr setzte das Edelmetall allerdings zum Aufschwung an. In 70 Währungen rund um den Globus gab es neue Rekordstände, in anderen zumindest gute Entwicklungen (siehe Grafik). Das hat auch damit zu tun, dass Notenbanken im Gegensatz zu früher Gold für ihre Währungsreserven kaufen, um sich vom US-Dollar unabhängiger zu machen.

Vom Allzeithoch von gut 1.920 US-Dollar (erreicht am 6. September 2011) ist der Preis für eine Unze allerdings noch weit entfernt. Auch ganz ohne große Krisen – wohin könnte der Preis in absehbarer Zukunft noch klettern? „Auf Sicht von einem Jahr in Richtung 1.800 Dollar“, sagt Stöferle voraus.